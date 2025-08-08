Die neue Kindertagesstätte nahe dem Waiblinger Freibad hat den Betrieb aufgenommen. Die Eva-Mayr-Stihl-Stiftung fördert das Projekt mit vier Millionen Euro.
08.08.2025 - 15:00 Uhr
Kindertagesstätten mit besonderem pädagogischem Spirit und entworfen im Duktus nachhaltiger Bauweise sind derzeit offenbar in Mode im vorderen Remstal. Vergangene Woche hat der neue Melanchthon-Kindergarten in Fellbach sein ressourcenschonend in Holz-Hybrid-Bauweise errichtetes Domizil am Fuße des Kappelbergs bezogen. Kostenpunkt der Kita: rund 10,5 Millionen Euro.