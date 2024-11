Kindertheater in Stetten

Das Stettener Amateurtheater zeigt vom 23. November an das Kinderstück „Hase und Igel“. Es soll nicht nur unterhalten, sondern Tipps für das Zusammenleben außerhalb des Theaters vermitteln.

Michael Werner 10.11.2024 - 13:39 Uhr

Vor bald 200 Jahren ist eine Fabel, die Trickreichtum über Schnelligkeit stellt, in den Hausmärchen der Gebrüder Grimm erschienen: „Hase und Igel“. Das Theater unter den Kuppeln im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Stetten hat nun die Bühnenfassung des Hamburger Ohnsorg-Theaters ausgegraben, um vom 23. November an in zehn Vorstellungen bis Ende Dezember anhand eines Wettrennens zu erzählen, dass Kreativität und Zusammenhalt mindestens ebenso viel zählen wie Geschwindigkeit. „Es gibt nette Szenen mit lustigen Momenten, die auch für jüngere Kinder verständlich sind“, sagt die Regisseurin Léa Bonnet über das Stück, das für Kinder von vier bis zwölf Jahren empfohlen ist.