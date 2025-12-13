Kinderträume und Beruf: „Eltern sollten Kindern zugestehen, Fehlentscheidungen zu treffen“

Ich möchte Schauspielerin werden.“ Da steht die Tochter mit glänzenden Augen vor einem und weiß mit ihren sieben Jahren ganz genau, dass sie keinen anderen Beruf möchte. Was anderes kommt für sie nicht in Frage, sagt sie. Aber die Bedingungen an einem Filmset! Die Klatschpresse, das Reduzieren aufs Äußere! Und überhaupt, die wenigsten schaffen so eine Karriere! Ach Kind, muss das sein? Gibt es nichts Handfestes? Denkt man sich als Elternteil. Sagt man aber natürlich nicht. Man will schließlich die Träume dieses Mädchens nicht zerstören. Aber wie geht man dann damit um?