1000-Euro-Kinderzuschlag - hat der Beamtenbund wirklich gewarnt?

Kinderzuschlag von 1000 Euro Massive Zweifel an Warnung vom Beamtenbund
Hat der Beamtenbund tatsächlich gegen den Kinderzuschlag von fast 1000 Euro protestiert? Dokumente belegen genau das Gegenteil, der Vorsitzende gerät in Erklärungsnot.
Kai Rosenberger sah offensichtlich Erklärungsbedarf. Per Webseite und Newsletter wandte sich der Landesvorsitzende des Beamtenbundes an die Mitglieder. Zum „Unmut in der Bevölkerung“, der sich am Monatszuschlag von fast 1000 Euro vom dritten Kind an entzündet habe, gebe es einiges klarzustellen.