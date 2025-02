Zum Open-Air-Event „Crown of Sound“ kommt mit Carl Cox ein Weltstar in den Ludwigsburger Schlosshof. Ein weiterer Top Act ist Chris Liebing.

„The Crown of Sound“ im Hof des Ludwigsburger Residenzschlosses besticht durch zwei Dinge: die Kulisse und den Sound. Am Samstag, 6. September, geht das Open-Air-Techno-Event in die nächste Runde. Mit dabei sind Klaudia Gawlas, Pappenheimer und die Teenage Mutants.

Jetzt hat auch Carl Cox, der „King of Electronic Music“, sein Kommen zu „The Crown of Sound“ zugesagt. Ebenso wie Chris Liebing, dessen Name bereits als Synonym für Techno gilt.

Mehr als 30 Jahre Erfahrung

Carl Cox gilt als wahre Ikone, Aushängeschild des legendären Space Clubs auf Ibiza und Resident des renommierten Ultra Festivals Miami. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als einer der unangefochtenen Könige der Dance-Musik hat Carl Cox sowohl Legenden- als auch Kultstatus erreicht, heißt es seitens Eventstifter, dem Veranstalter von „The Crown of Sound“: „Als unerschütterlicher Pionier hätte er sich inzwischen einfach zur Ruhe setzen können, so groß ist sein Vermächtnis. Doch anstatt sich zurückzulehnen und sich auf seinem Ruf auszuruhen, ist Carl noch immer an der vordersten Front der Szene. Carl Cox ist nach wie vor einer der gefragtesten DJs der Welt und fühlt sich in einem kleinen Underground-Kellerclub ebenso zu Hause wie als Headliner auf der Hauptbühne eines Festivals oder auf seinen eigenen Veranstaltungen in Stadiongröße.“

Auch Chris Liebing ist in der Szene kein Unbekannter. Er gilt als das Synonym für Techno. Ob als Labelchef, Podcast-Kurator, DJ oder Produzent, er fordert sich und die anderen immer wieder heraus, neue Sphären der elektronischen Welt zu erkunden. Besucher von „Crown of Sound“ dürfen sich bei seinem einzigen Deutschland-Gig 2025 auf eine einzigartige Live-Performance freuen.

Einmaliges Licht- und Farbenspiel

Ein großes Spektakel erwartet die Besucher des Festivals zudem, wenn mit Einbruch der Dunkelheit ein einmaliges Licht- und Farbenspiel die gesamte Szenerie verwandelt. Denn extra für „Crown of Sound“ wurde eine bildgewaltige Light-Show produziert. Die auf die jeweiligen DJ-Sets abgestimmte, aufwendige Visualisierung lässt die Besucher förmlich in die surrealen, fantasievollen Bilderwelten eintauchen, die auf die Wände des barocken Residenzschlosses projiziert werden. Möglich wird dies, da die gesamten Wände und alle Strukturen des Schlosshofs im Vorfeld vermessen, berechnet und dimensioniert worden sind, damit sich die Projektionen perfekt den Proportionen des Schlosses anpassen.

Tickets für „The Crown of Sound“ am 6. September gibt es auf ticket.eventstifter.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.