Seit 2022 läuft «MJ - Das Michael Jackson Musical» am Broadway. Nun hat das Stück in Hamburg Premiere gefeiert. Mit Hits wie «Billy Jean» und «Beat It» geht das Publikum auf musikalische Zeitreise.

dpa 01.12.2024 - 22:47 Uhr

Hamburg - Der "King of Pop" und seine größten Hits: "MJ - Das Michael Jackson Musical" hat am Abend seine umjubelte Deutschland-Premiere in Hamburg gefeiert. Ausgelassen feierte das Publikum zu berühmten Songs wie "Billy Jean", "Beat It", "Thriller" oder "Smooth Criminal" und applaudierte begeistert bei den legendären Moonwalk-Tanzschritten.