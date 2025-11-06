Michael Jacksons Leben kommt 2026 ins Kino – mit Neffe Jaafar in der Hauptrolle. Der erste Teaser zeigt ikonische Szenen, kritische Aspekte fehlen. Was das Biopic über den «King of Pop» erzählt.
06.11.2025 - 17:57 Uhr
Berlin - Nach mehreren Verschiebungen gibt es nun den ersten Vorgeschmack auf das Biopic "Michael" über das Leben des Pop-Königs Michael Jackson (1958-2009). Der Film soll am 24. April 2026 in die Kinos kommen. In der Hauptrolle ist Jaafar Jackson zu sehen – der 27-jährige Neffe des Musikers gibt damit sein Schauspieldebüt.