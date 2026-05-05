Ein bärtiger Matt Damon als Odysseus, spektakuläre Kampfszenen, ein riesiger Zyklop: mit einem bildgewaltigen Trailer teasert Christopher Nolan sein nächstes Kino-Epos ein.
05.05.2026 - 21:23 Uhr
Los Angeles - Gut zwei Monate vor dem Kinostart gibt Star-Regisseur Christopher Nolan (55) einen Vorgeschmack auf sein nächstes Kinospektakel. Der mehr als zweiminütige Trailer zu "Die Odyssee" setzt auf bildgewaltige Action und Star-Auftritte von Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson und Charlize Theron.