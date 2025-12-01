Vor dem «Stromberg»-Comeback im Kino erkennt Christoph Maria Herbst Parallelen zwischen seiner Kultfigur und Friedrich Merz. Der Regierungssprecher lässt sich immerhin auf den Frisuren-Vergleich ein.
01.12.2025 - 00:05 Uhr
Köln/Berlin - Hat Bundeskanzler Friedrich Merz Ähnlichkeiten mit der Serienfigur Bernd Stromberg? Darsteller Christoph Maria Herbst gibt der Diskussion vor dem Start seines neuen "Stromberg"-Films nun neue Nahrung. Der von Merz berufene Regierungssprecher Stefan Kornelius gesteht zumindest optische Ähnlichkeiten zu - verweist aber auch auf deutliche Unterschiede.