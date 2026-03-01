Während Romantik im Kino lange belächelt wurde, kehrt sie nun mit Wucht zurück – düster, leidenschaftlich, voller Sehnsucht. Nicht nur Happy Ends zählen, sondern der Drang, wieder intensiv zu fühlen.
01.03.2026 - 09:45 Uhr
Paris - Sie stehen einander gegenüber, erstarrt zwischen Wut und Verlangen. Schmachtende Worte, Blicke, die verletzen. In "Wuthering Heights – Sturmhöhe" gerät Liebe an ihre emotionalen, körperlichen und sozialen Grenzen. Mit dem Film hat Emerald Fennell ("Saltburn") ein romantisches Kino-Highlight des Jahres geschaffen: Liebe zwischen Leidenschaft und Selbstzerstörung.