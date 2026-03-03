Das Cinemaxx in Möhringen ist seit über einem halben Jahr geschlossen. Ein Rohrbruch legte den Betrieb lahm. Wann es wieder losgeht, bleibt weiterhin offen.
03.03.2026 - 11:00 Uhr
An der Scheibe, die Kino und Eingangshalle trennt, hängt immer noch ein Plakat von „The Fantastic Four: First Steps“. Ein Film, der im Juli 2025 in die deutschen Kinos kam. Mitte Juli 2025 war es auch, als die Feuerwehr zum Stuttgarter SI-Centrum in Möhringen gerufen wurde. Durch einen Rohrbruch war Wasser ins Kino sowie in die Tiefgarage gelaufen. Schuld an dem Schaden war eine defekte Wasserleitung. Seitdem ist das Cinemaxx-Kino geschlossen.