Die Marke Bibi Blocksberg feiert im kommenden Jahr ihr 45-jähriges Bestehen. Passend dazu gibt es einen neuen Kinofilm.

dpa 24.07.2024 - 16:13 Uhr

München - Ein neuer Bibi-Blocksberg-Film kommt am 25. Dezember 2025 in die Kinos. Die erste Klappe fiel laut Produktionsfirma Ende Juni. Die Dreharbeiten finden in Wien, Krems an der Donau sowie München und Umgebung statt und sollen noch bis Mitte August dauern.