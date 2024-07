Sommer, Sonne, Sonnenschein. So langsam kommt der Sommer doch noch in Fahrt – und das heißt auch, dass man abends gemütlich draußen sitzen kann. Zum Beispiel in Open-Air-Kinos. Davon gibt es einige im Landkreis Ludwigsburg. Hier eine Auswahl.

Bietigheim

In Bietigheim wird unter anderem „Wochenendrebellen“ und „Eine Million Minuten“ gezeigt. Foto: Open Air Kino BW

Das Open-Air Kino ist seit mehr als 30 Jahren eine feste Größe im kulturellen Leben der Stadt. Los geht es mit dem Bietigheimer Open-Air-Kino am Samstag, 27. Juli, mit dem Film „Barbie“. Bis 4. August werden im Hof der Realschule im Aurain sowohl unterhaltsame Blockbuster als auch ruhigere Filmperlen gezeigt. Einlass ins Kino ist jeweils von 19.30 Uhr an, um den Kino-Abend schön bei Essen und Getränken beginnen zu können und ihn später mit Popcorn oder anderen Leckereien ausklingen zu lassen. Filmbeginn ist jeweils um 21.30 Uhr.

Vaihingen an der Enz

Traumhafte Kulisse in Vaihingen an der Enz. Foto: Open Air Kino BW

Das Vaihinger Open-Air-Kino geht in diesem Jahr vom 6. bis 18. August. Der Veranstaltungsort, der Schulhof der Ferdinand-Steinbeis-Realschule, bietet eine besondere Kulisse und hat den Vorteil, dass bei schlechtem Wetter die Stadthalle als Ausweichort zur Verfügung steht. Es gibt Popcorn-, Essens-, und Getränkestände, Einlass ist jeweils von 19 Uhr an. Los geht es am Dienstag, 6. August, mit „The Fall Guy“.

Sachsenheim

Die Liegewiese wird in Sachsenheim zur Freilichtbühne. Foto: Open Air Kino BW

Open-Air-Kino gibt es in Sachsenheim im Schloss-Freibad. Am Donnerstag, 25. Juli, und am Freitag, 26. Juli, wird die Liegewiese wieder zur Freilichtbühne. Einlass ist um 19 Uhr, die Filme starten bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.45 Uhr. Gezeigt wird am Donnerstag „791 km“ und am Freitag „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“

Marbach

Tolle Kino-Atmosphäre auf dem Marbacher Burgplatz. Foto: Archiv/avanti

Auf dem Burgplatz in Marbach gibt es am Donnerstag, 12. September, wieder Open-Air-Kino. Gezeigt wird „Back to Black“. Filmbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird der Film stattdessen im Schlosskeller gezeigt.

Ludwigsburg

2200 Zuschauer finden Platz im Hof der Karlskaserne. Foto: Archiv/Werner Kuhnle

Beim Sommernachts-Open-Air-Kino im Innenhof der Ludwigsburger Karlskaserne fällt am Samstag, 27. Juli, der Startschuss. Bis zum 18. August werden hier 23 Filme präsentiert – und zwar auf einer 200 Quadratmeter großen Leinwand. Von Samstag, 27. Juli, bis Samstag, 10. August, öffnen sich die Tore um 19.30 Uhr, die Filme beginnen um 21.30 Uhr. Von da an bis Sonntag, 18. August, verschiebt sich wegen der früheren Dämmerung alles um eine halbe Stunde nach vorne.

Weitere Termine

Mehr Open-Air-Kino gibt es in Benningen im Hof des Museums im Adler. Termin ist am Dienstag, 20. August. Um 15 Uhr läuft „Raus aus dem Teich“, um 21 Uhr „Eine Million Minuten“. In Walheim ist Ende August Kino am Römerhaus. Am Freitag, 29. August, läuft „Es sind die kleinen Dinge“ und am 30. August „Ein ganzes Leben.“ Open-Air-Kino in Besigheim ist am 8. und 21. September an der Alten Kelter, in Kirchheim am 27. September im Kulturzentrum „Alte Schule“.