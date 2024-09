Kuchen, Luftballons und Kerzen – so sieht bei vielen der jährliche Geburtstag aus. Dabei könnte man seinen Ehrentag aktiv nutzen – und dabei noch Geld sparen. Denn einige Unternehmen im Kreis Ludwigsburg bieten exklusive Angebote für Geburtstagskinder an:

1. Ab in die Fluten

Das Freibad in Hoheneck ist bis 30. September geöffnet. Foto: avanti/Ralf Poller

Ob im Sommer ins Freibad oder im Winter ins Hallenbad – die Stadtwerke Ludwigsburg bieten ihren Gästen für einige ihrer Schwimmbäder am jeweiligen Geburtstag kostenlosen Eintritt für drei Stunden an. Das Alfred-Kercher-Bad in Kornwestheim ist durch den großen Schwimmerbereich besonders bei Sportschwimmern beliebt. Eine Besonderheit ist das Sprungbecken, in das man vom Ein-, Drei-, oder Fünfmeterturm hineinspringen kann. Im Stadionbad Ludwigsburg gibt es neben Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Kinderbecken auch ein beheiztes Außenbecken und eine 100 Meter lange Rutsche. Das Freibad in Hoheneck bietet neben zwei großen Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer auch ein Beachvolleyballfeld. Die Saison endet in diesem Jahr zudem erst am 30. September. Auch im Heilbad Hoheneck kann drei Stunden lang im Solebecken, der Dampfgrotte oder dem Sole-Inhalatorium entspannt werden. Im Bewegungsbecken geht es hingegen meist sportlicher zu.

2. Rasant auf der Kunsteisbahn

Ein Geburtstag auf der Kunsteisbahn lohnt sich. Foto: dpa/Peter Steffen

3. Filme gucken und Popcorn essen

Auch auf der Kunsteisbahn in Ludwigsburg kann am Geburtstag gespart werden. Das Geburtstagskind erhält freien Eintritt. Jede weitere Person zahlt vier Euro. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt fünf zahlende Personen. In der Sommersaison wird die Eisbahn zum Ninja-Parcours. Hier erhalten Kinder bis 13 Jahre freien Eintritt – und das sogar bis zu sieben Tage nach dem Ehrentag.

Im Autokino in Kornwestheim gibt es eine Freikarte. Foto: avanti/Ralf Poller

Den neuen Blockbuster auf großer Leinwand sehen, ohne quasselnde Sitznachbarn und fast so privat wie Zuhause auf dem Sofa? Das geht in einem Autokino. Das Autokino Kornwestheim möchte den besonderen Tag mit seinen Besuchern feiern und gewährt Menschen an ihrem Geburtstag freien Eintritt. „Genieße Deine Lieblingsfilme unter freiem Himmel und feiere Deinen Geburtstag auf ganz besondere Weise“, wirbt das Autokino. Eine Winterpause gibt es übrigens nicht.

Die Programmkinos in Ludwigsburg bieten ebenfalls eine Geburtstagsaktion an. Im Caligari, dem Kino der Filmakademie, im Scala und im Luna Lichtspieltheater gibt es am Geburtstag bei Kinofilmvorstellungen eine Freikarte, bei Sonderprogrammen wie Royal Opera, Music on Screen oder Regisseurbesuchen ein ermäßigtes Ticket.

4. Achterbahn und Kettenkarussell

Der Freizeitparks Tripsdrill bietet eine Vielzahl an Attraktionen. Foto: Erlebnispark Tripsdrill

Wer Lust auf Action hat ist im Freizeitpark Tripsdrill richtig. Der Park in Cleebronn bietet über 100 Attraktionen für Groß und Klein. Die Saison geht vom 23. März bis zum 2. November. In dieser Zeit haben Kinder bis elf Jahren an ihrem Geburtstag freien Eintritt. Kinder ab zwölf Jahren und Erwachsene zahlen an der Tageskasse nur 29 Euro.

5. Beachvolleyball und Soccer

In Bietigheim kann drinnen Beachvolleyball gespielt werden. Foto: dpa

Die einzige Beachhalle in Baden-Württemberg befindet sich in Bietigheim-Bissingen. Das auffahrbare Hallendach, auch „Cabriodach“ genannt, ist in dieser Kombination in Europa einmalig. Freunde der Beachsportarten wie Beachvolleyball, Beachminton, Beachhandball und Beachsoccer können bei jedem Wetter ihrem Lieblingssport nachgehen. Kostenfreien Eintritt gibt es zwar nicht, dennoch kann am Geburtstag mit Angeboten gespart werden.