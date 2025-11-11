Leo XIV. gibt an diesem Wochenende eine Audienz für die Kinowelt. Vorab lässt er eine Liste mit seinen bevorzugten Filmen veröffentlichen. Nur einer kommt nicht aus Hollywood.

dpa 11.11.2025 - 09:37 Uhr

Rom - Papst Leo XIV. hat vor einem Treffen mit Kino-Größen einige seiner Lieblingsfilme verraten - fast alles Produktionen aus Hollywood. Das Oberhaupt der katholischen Kirche nannte den Weihnachtsklassiker "Ist das Leben nicht schön?" (1946) mit James Stewart, die Verfilmung des Musicals "The Sound of Music" (auf Deutsch: "Meine Lieder - meine Träume", 1965) und "Eine ganz normale Familie" (1980) des kürzlich verstorbenen US-Schauspielers Robert Redford. Einziger nicht-amerikanischer Film ist "Das Leben ist schön" (1997), für den der Italiener Roberto Benigni den Oscar bekam.