In Berlin wird der Europäische Filmpreis verliehen. Die deutsche Branche habe schon jetzt gewonnen, meint der Kulturstaatsminister Stunden vor der Gala.
17.01.2026 - 11:19 Uhr
Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sieht die Nominierungen deutscher Filme beim Europäischen Filmpreis als Gütesiegel. "Nie zuvor war der deutsche Film so stark beim Europäischen Filmpreis vertreten wie 2026", erklärte der parteilose Beauftragte für Kultur und Medien in Berlin. Das zeige, dass der deutsche Film konkurrenzfähig sei.