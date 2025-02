Ein Junge mit übermenschlichen Kräften begeistert Kinogänger in China. Keine zwei Wochen nach dem Erscheinen ist «Ne Zha 2» bereits der erfolgreichste chinesische Film aller Zeiten.

dpa 12.02.2025 - 09:37 Uhr

Peking - Ein Animationsfilm über einen dämonischen Jungen mit Superkräften zieht in China mehr Menschen denn je ins Kino. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, schauten sich seit der Premiere am 29. Januar bereits mehr als 160 Millionen Menschen "Ne Zha 2" an. Damit löste der Film von Regisseur Yang Yu den bisherigen Rekordhalter in China, den 2017 veröffentlichten Action-Streifen "Wolf Warrior 2", ab. Auch die Einnahmen sind rekordverdächtig: Als erster nicht-westlicher Film habe der Animationsfilm bis vergangenen Sonntag bereits umgerechnet über eine Milliarde US-Dollar eingenommen.