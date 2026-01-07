Der iranische Regisseur Jafar Panahi lässt im preisgekrönten Kinofilm „Ein einfacher Unfall“ Täter und Opfer des islamistischen Regimes aufeinanderprallen.
Ein leises Quietschen gefolgt von dem schlürfenden Klang eines nachgezogenen Beins – als Vahid (Vahid Mobasseri) das Geräusch unten in seiner Autowerkstatt vernimmt, steigt Panik in ihm auf. Im Gefängnis hat er es immer wieder gehört, wenn Eghbal, der Folterknecht mit der Beinprothese, heranrückte, um seine Opfer zum Verhör abzuholen. Gesehen hat er den Mann nie, weil er ihm immer nur mit verbundenen Augen begegnet ist. Aber der spezifische Klang seines Hinkens hat sich tief in Kopf und Seele eingebrannt.