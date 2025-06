In hohem Alter hat Emil Steinberger zusammen mit seiner Frau sein Leben verfilmt. „Typisch Emil“ eben – der Kabarettist hat sich seit jeher viel zugetraut und so manches zugemutet, was ihn kurzzeitig die Schweiz verlassen ließ. Wie er heute über die USA, das Leben und seine Arbeit denkt, erzählt er im Interview.