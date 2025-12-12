Im Rahmen einer Filmvorführung am 16. Dezember in Ludwigsburg rückt der Fokus auf eine der häufigsten chronischen Erkrankungen weltweit.

Im Rahmen der Reihe „KinoKaffeeFilm“ informieren Mitarbeiter des Gesundheitsamtes am Dienstag, 16. Dezember, nach der Filmvorführung über Diabetes Typ-2. Dieser zählt zu den häufigsten chronischen Erkrankungen weltweit. Experten betonen, dass eine frühzeitige Diagnose entscheidend ist, um schwere Folgeerkrankungen zu verhindern und die Lebensqualität langfristig zu sichern.

Viele Menschen leben jahrelang mit einem unerkannten Diabetes Typ-2, da erste Symptome oft unspezifisch sind. Vorsorgeuntersuchungen – insbesondere bei Risikofaktoren wie Übergewicht, Bewegungsmangel oder familiärer Vorbelastung – ermöglichen eine rechtzeitige Identifikation von erhöhten Blutzuckerwerten.

Beginn im Central Filmtheater Ludwigsburg ist um 14.30 Uhr, gezeigt wird zunächst der Film Amrum – ein Drama, das 1945 auf der gleichnamigen Nordseeinsel spielt. Die Handlung konzentriert sich darauf, wie Nanning in der Nachkriegszeit, in der es quasi an allem mangelt, durch Tauschhandel versucht, seltene Zutaten aufzutreiben. Dabei lernt er die Inselbewohner besser kennen, macht prägende Erfahrungen mit dem Tod und muss seinen eigenen Weg finden. Im Eintritt von 8 Euro sind Kaffee oder Tee im Anschluss an den Film enthalten.