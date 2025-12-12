Im Rahmen einer Filmvorführung am 16. Dezember in Ludwigsburg rückt der Fokus auf eine der häufigsten chronischen Erkrankungen weltweit.
Im Rahmen der Reihe „KinoKaffeeFilm“ informieren Mitarbeiter des Gesundheitsamtes am Dienstag, 16. Dezember, nach der Filmvorführung über Diabetes Typ-2. Dieser zählt zu den häufigsten chronischen Erkrankungen weltweit. Experten betonen, dass eine frühzeitige Diagnose entscheidend ist, um schwere Folgeerkrankungen zu verhindern und die Lebensqualität langfristig zu sichern.