Der Musikverein Stadtorchester Feuerbach lädt vom 6. bis 9. September ins Kirbezelt. Auf dem Festplatz an der Kärntner Straße werden auch Fahrgeschäfte und Buden für Stimmung sorgen.

Bald ist wieder Kirbe in Feuerbach: Vier Tage lang bespielt der Musikverein Stadtorchester Feuerbach (MSF) in seinem 125-Jahr-Jubiläum das Festzelt auf dem Platz an der Kärntner Straße.

Los geht es am Freitag, 6. September, um 18 Uhr. Eine Stunde später wird die Kirbe offiziell eröffnet, wenn der Bezirksvorsteher Johannes Heberle das Fass ansticht. Anschließend (19.30 Uhr) beginnt die 20. Auflage von „Rock the tent“, die Party im Zelt. Bis 23 Uhr spielen zwei Bands. Zunächst ist „On the Roxx“ dran, mit Hardrock aus den 1980er Jahren. Es folgt „Wishing Well“ mit High Intensity Classic Rock. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 7. September, ist das Festzelt ab 11 Uhr geöffnet. Höhepunkt wird der Auftritt der Party-Schlagerband Dirty Saints sein, die von 18 bis 23 Uhr für Stimmung sorgen möchte.

Verkaufsoffener Sonntag und Honoratiorenstammtisch

Am Sonntag, 8. September, beginnt die Kirbe um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Zelt. Im Anschluss spielen der MSF und Gäste des Musikvereins Ochsenbach bis 21 Uhr. „Als Höhepunkt für den Kirbe-Sonntag ist in Zusammenarbeit mit dem Gewerbe- und Handelsverein wieder eine große Tombola geplant“, sagt die Festzelt-Organisatorin Marion Berger. Lose gebe es im Zelt und in den Geschäften rund um die Stuttgarter Straße beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Die Ziehung der Preise ist gegen 19 Uhr im Festzelt geplant.

Zum Abschluss des Festmarathons wartet der traditionelle Kirbe-Meedich am 9. September auf die Gäste. Nach der Begrüßung des MSF-Vorsitzenden Reinhard Löffler und des Ersten Bürgermeisters Fabian Mayer spricht ab 11.30 Uhr Manuel Hagel, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag. Von 15.30 bis 17.30 Uhr unterhält erstmals die Retro Jazz Band, ehe der MSF von 20 bis 22 Uhr zu Schlagern und Festzelthits einlädt.

Es werden noch Helfer gesucht

Bis es so weit ist, werden noch Helfer gesucht – zum Beispiel für den Innenausbau des Festzeltes. „Auch für die Kirbetage konnten noch nicht alle Positionen besetzt werden“, sagt Berger bedauernd. Wer mitarbeiten kann und möchte, sollte sich per E-Mail unter kirbe@mvfeuerbach.de melden oder sich unter der Telefonnummer 07 11/8 10 66 21 melden (Anrufbeantworter).

Zudem wird es von Samstag bis Montag zwischen Festzelt und Interimssporthalle mehr Fahrgeschäfte und Schaustellerbetriebe als im vergangenen Jahr geben. „Durch den Beginn der Schulcampus-Baustelle wird der Krämermarkt in der Kärntner und in der Grazer Straße bis zum Parkplatz an der Festhalle stattfinden“, sagt Berger.