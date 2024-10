Eltinger feiern in Leonberg

Kirbeparty in der Leonberger Steinturnhalle

Nicht wie bislang in der Beat Baracke, sondern in der Steinturnhalle steigt an diesem Samstag die große Fete. Der Standortwechsel hat seine Gründe, wie die Mitglieder des Kirbevereins erklären.

Marius Venturini 18.10.2024 - 17:03 Uhr

Die Eltinger Kirbe steht vor der Tür. Und sie steigt – in Leonberg in der Steinturnhalle! Wahrscheinlich wäre das noch vor 20 Jahren ein wahrhaftiges Sakrileg gewesen. Heute lassen sich die Macherinnen und Macher ziemlich selbstsicher darauf ein. „Wir sind überzeugt, die Eltinger Kirbe funktioniert auch in Leonberg“, sagt Alexander Greß vom Kirbeverein. Von einer „Feindschaft“ solle auch nicht die Rede sein. „Diese Zeiten sind zum Glück seit 100 Jahren vorbei – wobei es mit Sicherheit noch eine gewisse Rivalität auf verschiedenen Ebenen gibt.“