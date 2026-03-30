Ein Rauchmelder schlug Alarm, die Feuerwehr löschte schnell. Ein technischer Defekt wurde als Ursache vermutet. Wochen später kippt der Fall nun komplett – und wirft neue Fragen auf.
30.03.2026 - 14:54 Uhr
Als am frühen Morgen des 4. Januar Rauch aus der Kirche am Kirchplatz in Kirchberg an der Murr aufsteigt, scheint die Ursache schnell gefunden. Ein Defekt, so die erste Einschätzung der Polizei. Ein Zwischenfall, erklärbar, beinahe routiniert. Doch Wochen später bekommt der Fall eine neue, brisantere Wendung.