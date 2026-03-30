Ein Rauchmelder schlug Alarm, die Feuerwehr löschte schnell. Ein technischer Defekt wurde als Ursache vermutet. Wochen später kippt der Fall nun komplett – und wirft neue Fragen auf.

Als am frühen Morgen des 4. Januar Rauch aus der Kirche am Kirchplatz in Kirchberg an der Murr aufsteigt, scheint die Ursache schnell gefunden. Ein Defekt, so die erste Einschätzung der Polizei. Ein Zwischenfall, erklärbar, beinahe routiniert. Doch Wochen später bekommt der Fall eine neue, brisantere Wendung.

Wie das Polizeipräsidium Aalen nun mitteilt, haben die kriminalpolizeilichen Ermittlungen inzwischen Hinweise ergeben, die diese erste Annahme erschüttern. Statt eines technischen Defekts rückt nun der Verdacht in den Fokus, dass das Feuer absichtlich gelegt worden ist.

Rauchmelder alarmiert: Brand verursacht 5000 Euro Schaden

Am Morgen des Brandes, gegen 7.30 Uhr, hatte ein Rauchmelder den Einsatz ausgelöst. Als Feuerwehr und Einsatzkräfte eintrafen, zeigte sich schnell das Ausmaß: Im Bereich einer Heizung war ein Brand ausgebrochen, eine Fensterscheibe war bereits durch die Hitze gesprungen. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

49 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kirchberg waren vor Ort, mit acht Fahrzeugen rückten sie an. Sie brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand – ein glimpflicher Ausgang, zumindest auf den ersten Blick.

Kripo vermutet Brandstiftung: Hinweise dringend gesucht

Doch die neue Bewertung verändert den Blick auf den Vorfall grundlegend. Was wie ein technischer Defekt wirkte, könnte gezielt herbeigeführt worden sein. Die Waiblinger Kriminalpolizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer am Morgen des 4. Januar rund um den Kirchplatz verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich melden. Jede Wahrnehmung kann entscheidend sein, um die Hintergründe des Feuers aufzuklären.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07361/5800 entgegen.