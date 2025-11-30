Nach 32 Jahren im Amt will Frank Hornek weiter Bürgermeister von Kirchberg an der Murr bleiben – und „mit Elan und viel Freude bei der Arbeit“ an die letzten Jahrzehnte anknüpfen.

Ludwigsburg : Anna-Sophie Kächele (ask)

Frank Hornek ist seit 32 Jahren Bürgermeister von Kirchberg an der Murr – und möchte es gerne bleiben. Wie bereits beim Spatenstich zum Neubau der Gemeindehalle Anfang August angekündigt, reichte er nun seine Bewerbung für die Bürgermeisterwahl am 8. Februar 2026 ein. „Damit möchte ich zum fünften Mal zum Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg gewählt werden“, schreibt er in einer Pressemeldung.

 

Gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft habe er in den vergangenen 32 Jahren vieles zur Entwicklung der Gemeinde Kirchberg beitragen können. „Mit Elan und viel Freude bei der Arbeit würde ich daran gerne nahtlos anknüpfen“, schreibt er. Neben dem Neubau der Gemeindehalle gebe es in dieser schwierigen Zeit viele Herausforderungen, die er zu einem guten Gelingen führen möchte.

Das Rathaus von Kirchberg Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Bei der letzten Wahl 2018 bekam er 91,2 Prozent der Wählerstimmen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Erstmals gewählt wurde der damals 30-jährige Gemeindeamtsrat von Weisenbach (Kreis Rastatt) im Jahr 1994.