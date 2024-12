Ein Lastwagenfahrer parkt in Kirchdorf an der Iller. Plötzlich gibt es eine Explosion - und im Führerhaus brennt es.

red/dpa 10.12.2024 - 15:07 Uhr

Ein Lastwagenfahrer ist bei der Explosion einer Gaskartusche in seinem Führerhaus in Kirchdorf an der Iller (Kreis Biberach) schwer verletzt worden. Der 48-Jährige sei mit Verbrennungen in eine Spezialklinik gekommen, teilte die Polizei mit.