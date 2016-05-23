Wie wird die religiöse Landkarte Deutschlands aussehen? Welche Bedeutung werden Glaube und Unglaube haben? Kehren die Götter zurück oder siechen die Religionen dahin? Und was wird aus den christlichen Kirchen? Wir wagen einen Ausblick auf die religilöse Karte Deutschlands im Jahr 2050.

Markus Brauer 03.11.2025 - 13:50 Uhr

In der Serie „Religion und Glaube 2050“ im Kirchen-Blog der STUTTGARTER NACHRICHTEN ist es um die Zukunft der Religionen und Kirchen, des Glaubens und der Spiritualität in Deutschland gegangen. Wir haben Sie mitgenommen auf eine Reise zur Mitte des 21. Jahrhunderts – die Gegenwart immer fest im Blick. Abschließend 14 Thesen zur Lage des Glaubens und der Religion um die Mitte des 21. Jahrhunderts: