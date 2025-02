Das Kreuz mit dem C

Die Kirchen rüffeln die Union wegen ihrer harten Asylpolitik. Doch Moralpredigten sind unangebracht und verfehlen ihren Effekt, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Armin Käfer 04.02.2025 - 15:56 Uhr

Das C im Kürzel der christlich etikettierten Parteien bekommt Risse. Vergangenen Woche rüffelten Repräsentanten beider christlichen Konfessionen die Union wegen deren Kursschwenk in der Migrationspolitik. Die Moralpredigt hätte schärfer kaum formuliert sein können und war in ihren Schlussfolgerungen durchaus fragwürdig. Das wollen führende Politchristen nicht auf sich sitzen lassen. Im christlichen Lager hängt der Haussegen schief.