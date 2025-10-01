Bekannte Orgelvirtuosen und das Stuttgarter Barock-Collegium geben im Oktober vier Konzerte in der Stadtkirche St. Laurentius und in der Johanneskirche.

Seit 2004 haben die Nürtinger Orgeltage, die jedes Jahr im Oktober in der Stadtkirche St. Laurentius und in der Pfarrkirche St. Johannes stattfinden, einen festen Platz in der Kulturlandschaft der Neckarstadt und der Region. Bezirkskantor Hanzo Kim und Johanneskantor Andreas Kaiser haben wieder bekannte Orgelvirtuosen eingeladen, die an der Goll-Orgel der Stadtkirche und an der Albiez-Orgel in St. Johannes an vier Samstagen konzertieren werden.

Im Eröffnungskonzert am Samstag, 4. Oktober 2025, 19 Uhr, improvisiert der Stuttgarter Organist Peter Schleicher in der Johanneskirche unter dem Titel „Orgelkino“ zum Stummfilm „Verflixte Gastfreundschaft“ von Buster Keaton. Schleicher ist vielfacher Preisträger bei Orgelwettbewerben, Dozent für Orgelliteraturspiel und Orgelimprovisation an der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg und seit September 2020 Kirchenmusiker an St. Elisabeth in Stuttgart.

Barocker Glanz und virtuose Klangpracht

Am Samstag, 11. Oktober 2025, 19 Uhr, gastiert in der Stadtkirche St. Laurentius das Stuttgarter Barock-Collegium mit Prof. Eckhard Schmidt (Solotrompeter an der Staatsoper Hamburg und beim Bach-Collegium Stuttgart), Rudi Scheck (freischaffender Trompeter aus Leonberg) und KMD Christian-Markus Raiser (Kantor und Organist an der Stadtkirche in Karlsruhe). Das international bekannte Trio wird mit ausgesuchten Höhepunkten seines Konzertrepertoires festlichen barocken Glanz und virtuose Klangpracht versprühen.

Der Radolfzeller Münsterkantor Victor Rodriguez spielt am Samstag, 18. Oktober 2025, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Werke von Buxtehude, Bach und Krebs. Seine musikalische Ausbildung erhielt Rodriguez am Nationalen Konservatorium in Mexiko-Stadt und an der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg. Derzeit absolviert er ein künstlerisches Aufbaustudium mit Hauptfach Orgel in Tübingen.

Doppelkonzert in der Stadtkirche St. Laurentius

Den Schlusspunkt der Nürtinger Orgeltage 2025 setzen die beiden Nürtinger Kantoren am Samstag, 25. Oktober 2025, 19 Uhr, mit einem Doppelkonzert in der Stadtkirche St. Laurentius. Hanzo Kim präsentiert am Cembalo und an der Truhenorgel im Duo mit dem Querflötisten Alexander Käberich Werke von Schubert, Bach und Widor. Ab 20 Uhr ist Andreas Kaiser an der Goll-Orgel zu hören mit Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, César Franck und Olivier Messiaen.

Der Hannoveraner Alexander Käberich ist Leiter der Musikschule Holzminden. Als vielgefragter Querflötist gibt er Konzerte in ganz Deutschland. Hanzo Kim studierte Orgel in Seoul, Heidelberg und Tübingen. Neben einer regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland war er Kirchenmusiker im süddeutschen Raum sowie Orgelassistent am Ulmer Münster und an der Stiftskirche Stuttgart. Seit 2020 wirkt er als Bezirkskantor an der Stadtkirche Nürtingen. Der aus Augsburg stammende Andreas Kaiser hat in Rottenburg Orgel und Kirchenmusik studiert. Er ist gefragter Konzertorganist, Improvisator, Korrepetitor und Dozent für Musiktheorie und Gehörbildung an der Kirchenmusikschule der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Die evangelische und katholische Kirchengemeinde laden bei freiem Eintritt zu den Konzerten ein.