In Eslarn in der Oberpfalz stimmen die Bürger gegen die Umbenennung einer Straße. Der Bürgermeister ist fassungslos.

Patrick Guyton 28.11.2024 - 16:22 Uhr

Der am 17. Januar 1984 in Eslarn in der Oberpfalz verstorbene Georg Zimmermann war katholischer Priester, Kirchenmusiker, Direktor bei den Regensburger Domspatzen, Musikschulgründer. Und er war ein verurteilter Kinder-Vergewaltiger, der für einen Teil seiner Taten zu 20 Monaten Haft verurteilt worden war und im Gefängnis gesessen hatte. Die Bürger der Marktgemeinde Eslarn hält dies nicht davon ab, sich aktiv hinter Zimmermann zu stellen. Der war dort einst eine prominente Figur.