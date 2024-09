An einer Tankstelle in Kirchentellinsfurt bei Tübingen ist am Sonntag Gas ausgetreten. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nina Scheffel 02.09.2024 - 12:28 Uhr

Austretendes Gas an einer Tankstelle in der Kusterdinger Straße in Kirchentellinsfurt hat am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei geführt.