Die Umwandlung von Gotteshäusern geht weiter: In der früheren Christus-Erlöser-Kirche in Botnang werden nun Second-Hand-Schätze verkauft – ein sozialer Gedanke steckt dahinter.
24.03.2026 - 14:40 Uhr
In der ehemaligen katholischen Christus-Erlöser-Kirche in Botnang ist neues Leben eingezogen – Gottes Nachmieter starten in ein neues Kapitel mit Second-Hand-Schätzen. Dort, wo bis vergangenen November noch Gottesdienste gefeiert wurden, stehen heute Sofas, Schränke, Teppiche und Lampen. Das frühere Gotteshaus in der Hochhaussiedlung Laihle nahe der Leharstraße wird ab sofort als Lagerverkauf für gebrauchte Möbel und Haushaltswaren genutzt.