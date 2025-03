Die evangelische Kirche ordnet ihre Grundstücke neu. Nachdem die Andreäkirche an die Stadt verkauft wird, gibt es jetzt eine Lösung für die Sommerrainkirche.

Der Sparkurs der evangelischen Kirche in Bad Cannstatt geht weiter. Nun will sie das Areal der Sommerrainkirche im Mimosenweg an den Verein des Anna-Haag-Mehrgenerationenhauses verkaufen. Dies hat der Gesamtkirchengemeinderat Bad Cannstatt beschlossen, wie Dekan Eckart Schultz-Berg mitteilt. Dort soll ein Mehrgenerationenhaus entstehen. Der Vorstand des Anna-Haag-Mehrgenerationenhauses, Jörg Schnatterer, habe in einer überzeugenden Präsentation seine Pläne für das Gelände vorgestellt. Die Mitglieder des Gesamtkirchengemeinderates seien beeindruckt von dem Projekt und hätten folglich dem Verkauf zugestimmt. Die Höhe des Kaufpreises ist nicht bekannt.

Erfolgreiches Konzept des Mehrgenerationenhauses kopieren

Bei dem Wohnkonzept Mehrgenerationenhaus kommen Menschen aus verschiedenen Generationen unter einem Dach zusammen. Der Grundgedanke ist, dass sich die jüngeren und älteren Mitbewohner im Alltag voneinander profitieren durch gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen und so ein gemeinschaftliches Miteinander entsteht. Schnatterer freut sich über die Möglichkeit, eine zweite solche Einrichtung in Bad Cannstatt errichten zu können. „Wir wollen das erfolgreiche Konzept des Anna-Haag-Mehrgenerationenhauses kopieren und Stand jetzt dort rund 40 Pflegeplätze schaffen.“ Auch sei eine kleinere Kita mit vier Gruppen geplant. In das neue Haus solle gleichfalls ein Teil des Bildungsbereichs einziehen.

Lesen Sie auch

Das Anna-Haag-Mehrgenerationenhaus in der Martha-Schmidtmann-Straße. Foto: Anna-Haag-Mehrgenerationenhaus

Das bisherige Mehrgenerationenhaus in der Martha-Schmidtmann-Straße 16 zählt 84 Pflegeplätze. Das neue im Mimosenweg 22 werde etwa die Hälfe der Pflegeplätze umfassen, dort sei das Grundstück 2741 Quadratmeter groß. „Das Konzept im Mimosenweg soll dem Stadtteil etwas zurückgeben“, sagt Schnatterer. Als nächstes will der Verein mit der Stadt und den entsprechenden Ämtern das Gesamtprojekt abstimmen. Schnatterer freut sich, dass der Verein mit dem Mimosenweg erstmals einen eigenen Standort haben könne. Denn das Grundstück in der Martha-Schmidtmann-Straße gehöre der Stadt.

Anna-Haag-Mehrgenerationenhaus-Verein wird nächstes Jahr 75

Das Anna-Haag-Mehrgenerationenhaus in Bad Cannstatt ist nach eigenen Angaben das älteste Mehrgenerationenhaus Deutschlands. Es wurde 1951 von Anna Haag gegründet und wird heute von einem gemeinnützigen Verein betrieben. Das Anna-Haag-Haus war nach 20 Jahren aus der Gnesener Straße 20/22 im Jahr 2007 in die Martha-Schmidtmann-Straße umgezogen. Der Verein wird nächstes Jahr 75 Jahre alt und hat an verschiedenen Standorten rund 300 Mitarbeiter.

Lenore-Volz-Gemeinde wird aus Sommerrainkirche ausziehen

Pfarrer Olaf Creß habe betont, dass es bereits jetzt eine gute Zusammenarbeit zwischen Lenore Volz Kirchengemeinde und dem Anna-Haag-Mehrgenerationenhaus gebe, berichtete Dekan Schultz-Berg. Aus der Sommerrainkirche wird die Lenore Volz Kirchengemeinde in absehbarer Zeit ausziehen und die Kirche zurückbauen, um das Grundstück zu übergeben. Mit dem Anna-Haag-Mehrgenerationenhaus habe man eine bestens vernetzte Cannstatter Sozialeinrichtung, die aus dem Gelände etwas wirklich Gutes machen wolle. „Es wird den Menschen im Sommerrain zugute kommen. Ich freue mich sehr, dass wir das Gelände an das Anna-Haag-Haus geben“, sagte der Dekan.