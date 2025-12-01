Rund 390.000 Mitglieder der württembergischen Landeskirche haben am ersten Advent gewählt. Jetzt stehen die Synodalen fest, die den Rems-Murr-Kreis künftig in Stuttgart vertreten.

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat ihre neue Landessynode gewählt. Rund 390.000 evangelische Christinnen und Christen gaben laut Landeskirche ihre Stimme ab; die Wahlbeteiligung lag bei 22,43 Prozent. Gewählt wurden mehr als 7000 Kirchengemeinderäte sowie 90 Synodale, die künftig die gesetzgebende Versammlung der Landeskirche bilden.

Für den Wahlkreis 5 Rems-Murr, in dem 118.170 Menschen wahlberechtigt waren und 21,45 Prozent ihre Stimme abgaben, stehen die neuen Vertreterinnen und Vertreter nun fest.

Diese Laien wurden gewählt

Aus dem Rems-Murr-Kreis ziehen folgende ehrenamtliche Synodale in die neue Landesversammlung ein:

Jonas Wintergerst (Offene Kirche) – 17.707 Stimmen

Selina Häußer (Lebendige Gemeinde) – 17.625 Stimmen

Michaela Schönau (Lebendige Gemeinde) – 15.313 Stimmen

Ruth Bauer (Offene Kirche) – 14.953 Stimmen

Gerhard Rall (Evangelium und Kirche) – 14.280 Stimmen

Alle Angaben stammen aus dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Landeskirche.

Gewählte Theologinnen und Theologen

Für die Pfarrerschaft des Wahlkreises ziehen zwei Personen in die Synode ein:

Rainer Köpf (Lebendige Gemeinde) – 17.816 Stimmen

Dr. Antje Fetzer-Kapolnek (Offene Kirche) – 11.455 Stimmen

Landesweit entfallen die 90 Sitze auf vier Gesprächskreise: Die Offene Kirche erhielt 31 Sitze (34 Prozent), die Lebendige Gemeinde 30 Sitze (33 Prozent), die Kirche für morgen 18 Sitze (20 Prozent) sowie Evangelium und Kirche 11 Sitze (12 Prozent).

Die Landessynode ist das zentrale gesetzgebende Organ der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Sie entscheidet unter anderem über Haushalte, strukturelle Weichenstellungen und landeskirchliche Gesetze. Landesbischof ist seit 2022 Ernst-Wilhelm Gohl.