Rund 390.000 Mitglieder der württembergischen Landeskirche haben am ersten Advent gewählt. Jetzt stehen die Synodalen fest, die den Rems-Murr-Kreis künftig in Stuttgart vertreten.
01.12.2025 - 10:00 Uhr
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat ihre neue Landessynode gewählt. Rund 390.000 evangelische Christinnen und Christen gaben laut Landeskirche ihre Stimme ab; die Wahlbeteiligung lag bei 22,43 Prozent. Gewählt wurden mehr als 7000 Kirchengemeinderäte sowie 90 Synodale, die künftig die gesetzgebende Versammlung der Landeskirche bilden.