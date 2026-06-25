Ende des Jahres schließen nach über 70 Jahren die Betonwerke in Kirchheim/Neckar und Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg). Blatt-Beton entlässt 30 Mitarbeiter. Das ist der Grund.
25.06.2026 - 16:00 Uhr
Das Neckarufer in Gemmrigheim und Kirchheim/Neckar steht vor Veränderungen: Die beiden Betonwerke, die auf gegenüberliegenden Seiten stehen, werden zum Ende des Jahres geschlossen. Ein entsprechendes Kundenschreiben bestätigt Dietmar Köster, Geschäftsführer von Blatt Beton. Das Familienunternehmen gibt die Standorte nach mehr als 70 Jahren auf, 34 Mitarbeiter sind betroffen – 30 wird gekündigt.