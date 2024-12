Feuer in der Ludwigsburger City Nach Brand: Parfümerie und zwei Praxen bleiben erst einmal geschlossen

Einen Brand wünscht sich niemand, einen Brand in einer Parfümerie gerade in der Vorweihnachtszeit am allerwenigsten. Nach dem Feuer in der Kirchstraße können Mitarbeiter und Kunden aber auf andere Filialen ausweichen.