Kirchheim am Neckar

Unbekannte hatten es auf einer Baustelle bei Kirchheim an der Neckar auf Teile eines Baggers abgesehen. Durch die Demontage und das Bewegen des Baufahrzeugs trat jedoch auch eine größere Menge Öl aus und verschmutzte eine Obstplantage.

Julia Amrhein 25.11.2024 - 11:34 Uhr

Ein äußerst ungewöhnlicher Diebstahl – mit schwerwiegenden Folgen – hat sich am Sonntag in Kirchheim am Neckar abgespielt: Unbekannte haben Teile eines Baggers abmontiert und dadurch nicht nur eine Zufahrtsstraße blockiert, sondern auch noch einen größeren Flurschaden verursacht.