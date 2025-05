Unbekannte zündeln auf Grillplätzen in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg). In jüngster Zeit musste die Feuerwehr mehrere Sitzgruppen löschen.

Julia Amrhein 22.05.2025 - 12:07 Uhr

Mehrfach haben in jüngster Zeit in Kirchheim am Neckar Sitzgruppen gebrannt. Der jüngste Fall rief die Feuerwehr am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf den Plan. Unbekannte hatten an der Grillstelle in der Kanalstraße eine Holzgarnitur angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Schaden ist bislang noch nicht bekannt. Einem Zeugen fielen drei Jugendliche auf, die von der Grillstelle wegrannten. Dabei soll es sich um zwei Jungs, davon einer mit schwarzen Locken, und ein Mädchen gehandelt haben.