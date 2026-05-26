Zeugen war Sonntagnacht in Kirchheim am Neckar ein Wagen aufgefallen, der mit drei Jugendlichen besetzt war. Ihnen gelang jedoch die Flucht vor der Polizei.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Drei Jugendliche haben Sonntagnacht in einem Hyundai eine Spritztour durch Kirchheim am Neckar unternommen. Zeugen hatten das Fahrzeug, das mit deutlich zu junger Besatzung unterwegs war, gegen 4 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert. Tatsächlich kam einer Streife das gesuchte Fahrzeug dann prompt in der Heuchelbergstraße entgegen.

 

Anstatt den Anhaltezeichen der Polizei nun Folge zu leisten, fuhren die Jugendlichen noch einige Hundert Meter weiter, stellten den Hyundai ab und flüchteten zu Fuß. Trotz sofortiger Fahndung konnten die drei nicht mehr gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter 07143/891060 oder bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.