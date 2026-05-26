Zeugen war Sonntagnacht in Kirchheim am Neckar ein Wagen aufgefallen, der mit drei Jugendlichen besetzt war. Ihnen gelang jedoch die Flucht vor der Polizei.

Julia Amrhein 26.05.2026 - 14:40 Uhr

Drei Jugendliche haben Sonntagnacht in einem Hyundai eine Spritztour durch Kirchheim am Neckar unternommen. Zeugen hatten das Fahrzeug, das mit deutlich zu junger Besatzung unterwegs war, gegen 4 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert. Tatsächlich kam einer Streife das gesuchte Fahrzeug dann prompt in der Heuchelbergstraße entgegen.