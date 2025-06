Missverstandene Alberei endet in Schlägerei auf Straßenfest

Kirchheim am Neckar

Ein 43-Jähriger interpretiert auf einem Straßenfest in Kirchheim am Neckar einen Spaß falsch und greift ein – und wird dann selbst von einer Gruppe geschlagen.

Gülay Alparslan 30.06.2025 - 16:28 Uhr

Ein Missverständnis hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) eine größere Schlägerei ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 1.10 Uhr auf einem Straßenfest.