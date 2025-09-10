Unbekannte haben über das Wochenende in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gewütet. Sie randalierten dort in einem Naturkindergarten im Lochweg.

Julia Amrhein 10.09.2025 - 14:01 Uhr

Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes auf dem Gelände des Naturkindergartens Wiesenklecks in Kirchheim am Neckar randaliert. Wie die Polizei mitteilt, wurde zum wiederholten Male das Inventar beschädigt. Unter anderem wurde eine Holzgarderobe von der Wand gerissen, Hocker wurden umgeworfen und ein Bienenstock in Mitleidenschaft gezogen.