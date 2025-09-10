Unbekannte haben über das Wochenende in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gewütet. Sie randalierten dort in einem Naturkindergarten im Lochweg.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes auf dem Gelände des Naturkindergartens Wiesenklecks in Kirchheim am Neckar randaliert. Wie die Polizei mitteilt, wurde zum wiederholten Male das Inventar beschädigt. Unter anderem wurde eine Holzgarderobe von der Wand gerissen, Hocker wurden umgeworfen und ein Bienenstock in Mitleidenschaft gezogen.

 

Die Täter schlugen wohl am Wochenende zu

Die Höhe des Schadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Wann genau die Randalierer zugeschlagen haben, ist noch unklar. Der Zeitraum wird derzeit auf zwischen Freitag und Montag gegen 13 Uhr eingegrenzt. Die Polizei nimmt unter Telefon 0 71 43 / 89 10 60 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de Hinweise auf die Verursacher entgegen.