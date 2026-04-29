Ein Exhibitionist wird an den Kirchheimer Bürgerseen festgenommen. Der 59-Jährige sorgt für Aufsehen, doch die Polizei greift schnell ein.

Ein Exhibitionist konnte am Dienstagnachmittag bei den Kirchheimer Bürgerseen festgenommen werden. Der 59-Jährige hielt sich kurz vor 15.30 Uhr auf dem Hügel beim ersten See auf. Hierbei war der Mann unbekleidet und befriedigte sich selbst. Mehreren Frauen fiel dies auf und sie verständigten die Polizei. Eine zufällig sich vor Ort befindliche Zivilstreife des Reviers Kirchheim konnte den 59-Jährigen antreffen und vorläufig festnehmen. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Er sieht jetzt einer Anzeige wegen exhibitionistischen Handlungen entgegen.