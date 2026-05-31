In Kirchheim unter Teck greift ein unbekannter Mann eine dreiköpfige Personengruppe an. Ein 38-Jähriger wird schwer am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag in der Schöllkopfstraße in Kirchheim (Landkreis Esslingen) eine dreiköpfige Personengruppe angegriffen und zwei Menschen verletzt. Gegen 2.30 Uhr traf die Gruppe im Bereich des Treppenaufgangs zur Hahnweidenstraße auf einen bislang unbekannten Mann und eine unbekannte Frau, wie die Polizei mitteilte.

 

Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Mann zunächst von der Örtlichkeit, bevor er wieder zurückkehrte und unvermittelt mit einem Gegenstand auf die Personengruppe losging. Durch den Angriff erlitt ein 38-Jähriger eine schwere Kopfverletzung. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein 46-Jähriger wurde leicht am Kopf verletzt, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich.

Der unbekannte Täter und die Frau flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei in Richtung Bahnhof. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden unerkannt entkommen. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen sowie zur verwendeten Tatwaffe dauern an.