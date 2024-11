Die Kriminalpolizei nimmt am Montag einen mutmaßlichen Cannabis-Dealer in Kirchheim unter Teck fest. Der 28-Jährige soll in einer Flüchtlingsunterkunft Drogen verkauft haben.

Philip Kearney 06.11.2024 - 16:30 Uhr

Die Kriminalpolizei hat am Montagnachmittag einen mutmaßlichen Cannabis-Dealer in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) vorläufig festgenommen. Wie die Polizei berichtet, hatte sie die Ermittlungen aufgenommen, nachdem sich Hinweise auf einen unerlaubten Handel mit Cannabis in einer Kirchheimer Flüchtlingsunterkunft ergeben hatten. Durch die dabei gewonnenen Erkenntnisse soll ein 28-jähriger Bewohner der Unterkunft in den Verdacht geraten sein, in seinem Zimmer Cannabis an verschiedene Abnehmer verkauft zu haben.