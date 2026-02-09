Ein Unbekannter bricht in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einen Transporter auf und stiehlt mehrere Baumaschinen. Die Polizei sucht Zeugen.

alp 09.02.2026 - 13:46 Uhr

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einen Transporter aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 8 Uhr in der Straße Braike in Nabern. Der Täter zerstörte eine Scheibe des geparkten Transporters und öffnete die Schiebetür. Aus dem Wagen entwendete der Unbekannte diverse Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.