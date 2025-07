Was zuerst nach einer liebevollen Umarmung eines Paares aussieht, entpuppt sich Sekunden später als peinlicher Moment mit schweren Folgen. Beim Coldplay-Konzert in Boston wurden der CEO des Softwareunternehmens Astronomer, Andy Byron, und Kristin Cabot – Chief People Officer des gleichen Unternehmens – von der „Kiss-Cam“ erwischt.

Nichtsahnend sucht die Kiss-Cam Paare aus dem Publikum aus, dieses Mal aber wohl ein vermeintliches. Auf der großen Videoleinwand sieht man nämlich die Personalchefin, wie sie in den Armen des CEOs liegt. Als sich die beiden auf der Kiss-Cam dann auf dem Bildschirm selbst erkennen, duckt sich Byron schnell aus dem Video raus. Cabot schlägt ihre Hände vor ihr Gesicht und dreht sich von der Kamera weg.

Chris Martin bemerkt Fauxpas

Auch Coldplay-Frontmann Chris Martin bemerkt den Fauxpas: „Oh, schaut euch die beiden an. Entweder haben sie eine Affäre, oder sie sind einfach sehr schüchtern“. Das Publikum lacht und jubelt. Neben den beiden steht wohl Alyssa Stoddard – vor kurzem beförderte Vizechefin der Personalabteilung – und lacht peinlich berührt.

Das Problem dabei: Byron soll verheiratet sein und zwei Kinder haben. Auch Cabot soll vergeben sein. Verifizieren lässt sich das bisher nicht. Im Netz stößt der Vorfall trotzdem auf viel Spott und Häme. „When you try your best and you don’t succeed“ („Wenn du dein Bestes gibst und es nicht reicht“), zitierte eine Nutzerin aus dem Coldplay-Song „Fix You“. „Coldplay hat seit Jahren keine Single mehr gemacht“, schrieb ein Nutzer, „gestern Abend waren es gleich zwei“.

Einige Nutzer sollen sogar den Facebook-Account der Ehefrau von Andy Byron, Kerrighan Byron, gefunden haben. Laut einer Nutzerin soll diese bereits ihren verheirateten Nachnamen auf Facebook entfernt haben. In den Kommentaren erhält sie viel Beistand. Mittlerweile wurden auch beim X-Account (ehemals Twitter) des Unternehmens Astronomer alle Kommentare gelöscht und das Kommentieren deaktiviert.

Weder Andy Byron, Kristin Cabot noch Astronomer haben sich bisher zu dem Vorfall geäußert. Dieser dürfte aber privat und wirtschaftlich wohl noch einige Folgen haben.