Mann wird in Betrieb von Holzlatte erschlagen

Per Rettungshubschrauber wird der Mann in die Klinik gebracht – mit schwersten Kopfverletzungen. Die Ärzte können ihn nicht mehr retten.

red/dpa/lsw 10.07.2025 - 16:32 Uhr

Ein Arbeiter ist in einem Betrieb von einer herabstürzenden Holzlatte getroffen und tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte in einer Firma in Kißlegg (Kreis Ravensburg).