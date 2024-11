Nur noch höchstens acht Stunden können Eltern derzeit ihre Kinder in einer städtischen Einrichtung in Bietigheim-Bissingen betreuen lassen. Es fehlt an Personal. Nun sollen Malteser die fehlenden zwei Stunden übernehmen. Das sagen Eltern dazu.

Frank Ruppert 08.11.2024 - 12:30 Uhr

Die Eltern in Bietigheim-Bissingen begrüßen nach Informationen des Gesamtelternbeirats das Projekt mit den Maltesern in zwei Kinderhäusern der Stadt. Dass ab Februar in den Kinderhäusern Malefiz und Domino Mitarbeiter des Hilfsdiensts zwei Stunden die Kinderbetreuung übernehmen und so für eine Zehn-Stunden-Betreuung sorgen, ist auch Ergebnis der Beschwerden von Eltern.