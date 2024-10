Kita-Personal in Leinfelden-Echterdingen

Was bei der Kinderbetreuung in Leinfelden-Echterdingen besser geworden ist und was aus Elternsicht noch besser werden muss.

Natalie Kanter 18.10.2024 - 11:21 Uhr

Die Personalsituation in den städtischen Kitas von Leinfelden-Echterdingen ist nicht mehr ganz so prekär, wie sie schon war. Aktuell gibt es „noch zwölf nicht besetzte Stellen“, sagt Sabine Baudoux, stellvertretende Leiterin des Amtes für Schulen, Jugend und Vereine. In der Vergangenheit hatten schon 20 pädagogische Fachkräfte gefehlt.