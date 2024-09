Der erste Bauernhofkindergarten der Arbeiterwohlfahrt Rems-Murr im Fellbacher Stadtteil Schmiden präsentiert sich Ende Oktober mit einer offiziellen Einweihungsfeier der Öffentlichkeit. Es geht um mehr als das Erleben der Natur.

Dirk Herrmann 20.09.2024 - 07:11 Uhr

Eine artverwandte Einrichtung in Waiblingen-Hohenacker gibt es schon. Nun ist auch der Bauernhofkindergarten der Arbeiterwohlfahrt Rems-Murr in Fellbach an den Start gegangen. Sein treffender Name lautet „Eselsohr“. Ende Oktober können weitere Kinder, Eltern und Interessierte die Einrichtung beim offiziellen Eröffnungsfest in Augenschein nehmen.