Frust im Kita-Alltag Überforderte Eltern, auffällige Kinder – warum Erzieherinnen hinschmeißen

Immer wieder werfen Erzieherinnen und Erzieher ihren Job hin, weil sie diesen nicht mehr so ausüben können, wie sie es für richtig halten. Zwei Erzieherinnen benennen Probleme und sprechen darüber, was sie an Eltern stört.